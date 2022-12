Khloé Kardashian se prepara para cocinar la cena de Acción de Gracias

La televisiva Khloé Kardashian pondrá a prueba este jueves sus habilidades culinarias al encargarse de preparar la cena de Acción de Gracias para toda su familia, una ocasión tan sumamente especial para la hermana de Kim que esta no se lo pensó dos veces a la hora de trenzar su pelo para evitar toda distracción en la cocina.

"Muchas gracias Dominique por trenzar mi pelo la pasada noche. Una cosa menos de la que preocuparme mientras estoy cocinando la cena de Acción de Gracias para la familia", escribió Khloé en su cuenta de Instagram junto a un selfi de sí misma.

Por su parte Kourtney -quien se encuentra embarazada de su tercer hijo, fruto de su relación con Scott Disick- ha preferido pasar un día relajado viendo las aventuras de Charlie Brown. La hermanísima de Kim -madre de Mason (4) y Penelope (2)- ha publicado una imagen de la serie en su cuenta de Instagram con la leyenda: "Un día de Acción de Gracias junto a Charlie Brown".

Hace algunos días Kris Jenner, madre de las populares hermanas Kardashian, reveló a la revista People que Khloé era la única en quien confiaba la tarea de cocinar la cena de Acción de Gracias: "Mis hijos dijeron que colaborarían, pero Khloé es la única con quien puedo contar realmente a la hora de cocinar".

Porque no todo el mundo sirve. El cuidado que pone Kris en organizar todo para tan señalada fecha hace que comience todos los preparativos cuatro días antes.

"No puedo esperar a que mi chifón de limón y los pasteles estén en esos platos. Pongo la mesa cuatro días antes de la cena. Me tomo mucho tiempo para que todo salga bien, colocando diferentes artículos de decoración, añadiendo y quitando cosas hasta que me sitúo a cierta distancia y puedo decir: 'Así sí'. Cada año suelo cocinar tres pavos, dos para la familia y uno para practicar. Tengo un cuaderno sobre Acción de Gracias en el que aparecen cosas que he hecho en el pasado, así como nuevas recetas. Cada año pruebo con platos nuevos, pero hay algunos que no faltan nunca, porque son los favoritos de la familia", concluyó.