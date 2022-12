Khloé Kardashian quiere ser una 'madre divertida'

La pequeña de las Kardashian, Khloé Kardashian (30), se desvive por sus sobrinos, los hijos de sus hermanas Kim y Kourtney, y espera que esta actitud se "traslade" a sus hijos cuando tenga su propia familia.

"Todo el mundo dice que cuando tienes hijos te vuelves loca, así que no sé en lo que me convertiré yo. Pero soy una tía realmente divertida ¡y espero ser una madre divertida también! Me gusta pasármelo bien, hacer el tonto y no tomarme a mí misma en serio cuando estoy con los niños, así que espero que eso se traslade a cuando tenga mis propios hijos", reveló la estrella televisiva -que recientemente se convirtió en madrina de la hija de Kim y Kanye West, North West (22 meses)- a la web Refinery29.

Aunque adora a sus sobrinos, Khloé no cree que la forma en la que educará a sus hijos será similar a la de su hermana Kourtney -madre de Mason (5), Penelope (2) y Reign (4 meses) junto a su pareja Scott Disick- ni a la de Kim.

"Lo mejor de todos nosotros es que tenemos nuestro propio estilo en todo lo que hacemos, y la maternidad no es diferente. Kourtney es genial dando consejos sobre cosas como qué tipos de comida comprar, incluso a mí que soy adulta, me dice qué tipo de leche debería coger", añadió.

El año pasado, Khloé -que mantiene una relación intermitente con el rapero French Montana- y Kourtney se trasladaron durante el verano a los Hamptons, lugar en el que grabaron el reality show 'Kourtney y Khloé Take The Hamptons', aunque la estrella televisiva no tiene intención de regresar a aquella zona próximamente.

"No quiero volver. No. Fue demasiado para mí. Volveré porque es un sitio genial para pasar el fin de semana, pero tres meses no es divertido. No hay ni una jo*ida cosa para hacer allí", concluyó.