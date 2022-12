Khloé Kardashian quiere 'pasar página' tras su ruptura con Lamar Odom

Aunque hace ya casi un año que solicitó el divorcio del jugador de baloncesto Lamar Odom debido a sus supuestas infidelidades y su adicción a la cocaína, la estrella televisiva Khloé Kardashian todavía no ha conseguido "pasar página" para olvidar ese capítulo de su vida porque su ya exmarido todavía no ha firmado los papeles para legalizar su separación.

"Sin un divorcio oficial, Khloé no es capaz de pasar página", aseguró una fuente a la revista Us Weekly.

Por el momento, Khloé ha decidido concentrarse en su trabajo para olvidar los problemas con Lamar y su reciente ruptura sentimental con el rapero French Montana tras ocho meses de relación. Una unión que sin embargo no consiguió que dejara de preocuparse por Lamar.

"Todavía quiere a Lamar, es una situación muy triste. A Khloé le preocupa que esté tomando drogas otra vez. Está hecho un desastre. Khloé se pone muy triste cuando él hace cosas malas. Hay una parte de ella que no es capaz de olvidarle y que todavía desea que cambie, aunque es consciente de que no lo hará. Los problemas comenzaron en su segundo año de matrimonio, y el tercero ya fue horrible. Khloé no puede evitar mirar atrás y ver el daño que provocó su matrimonio", añadió.

Sin embargo, sus desastrosas experiencias sentimentales no le han quitado a Khloé las ganas de seguir adelante en su búsqueda del hombre perfecto.

"Se está tomando su tiempo, pero quiere volver a enamorarse", concluyó.