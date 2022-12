Khloé Kardashian 'no se despidió' de Lamar Odom

La estrella televisiva Khloé Kardashian, ha querido compartir un críptico mensaje en su cuenta de Instagram este jueves -coincidiendo con el 35 cumpleaños de su exmarido, el jugador de baloncesto Lamar Odom- en el que parece admitir que la pareja no se despidió como es debido al romper su relación.

"Cierre: Al igual que un tiempo muerto, una herida abierta, tú y yo. No hubo un final, no nos dijimos adiós. Durante toda mi vida, me preguntaré por qué", escribió Khloé.

Publicidad

La benjamina de las hermanas Kardashian -quien habría retomado recientemente su noviazgo con el rapero French Montana- no olvidó una fecha tan importante para su expareja, a quien llamó por teléfono para desearle feliz cumpleaños a primera hora de la mañana.

"Siempre hablan, y el día del cumpleaños de Lamar no fue diferente. No hablaron del novio de Khloé. Fue una conversación muy breve del tipo 'hola, feliz cumpleaños' porque iba a la carrera", aseguró una fuente al portal Hollywood Life.

Recientemente se supo que Khloé -que ha presentado los papeles de divorcio después de cuatro años casados- quería cerrar definitivamente el capítulo de su historia con Lamar después de que en diciembre pusieran fin a su unión tras meses de rumores sobre las supuestas infidelidades y la adicción a la cocaína del deportista.

"Sin un divorcio oficial ella no puede pasar página", contó una fuente a Us Weekly.

Publicidad

Lamar ha sido acusado anteriormente de no querer firmar los papeles de divorcio a fin de intentar retomar la relación con Khloé pero ya parecería estar dispuesto a rubricar los documentos.

"Khloé sabe en qué punto se encuentra él. Simplemente no ha hecho nada ni le ha dicho claramente que quiere hacer. Lamar quiere que ella vuelva con él pero solo si ella quiere. Tiene que ser mutuo. Si no él la dejará que busque su camino", afirmaba recientemente una fuente al portal Hollywood Life.