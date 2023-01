Khloé Kardashian interroga al novio de su madre acerca de su relación

La polifacética Khloé Kardashian y su mejor amiga Malika Haqq quisieron hablar con el novio de Kris Jenner, Corey Gamble, para conocer sus intenciones con ella, sobre todo en lo relativo al matrimonio.

"No creo que el amor esté medido por un trozo de papel porque conozco gente que no está casada cuya relación es muy fuerte", explica Corey en el avance del final de temporada de 'Keeping Up with the Kardashians', que se emitirá el próximo domingo.

Ante esto, Khloé afirma: "O sea, que no quieres hijos".

A lo que Corey responde: "No importa realmente. He criado niños en mi vida. Mi sobrina y sobrinos. Así que si no tenemos hijos, y la amistad sigue fuerte tal y como está todo ahora, por mí está bien así".

Corey, quien es 25 años más joven que Kris, tuvo que responder acerca de su atracción por las mujeres mayores, y dejó claro que para él lo importante es tener "una conexión".

"[Me gustan las mujeres mayores] desde que flirteaba con mi profesora de segundo grado", dijo bromeando antes de añadir: "Pero no es un factor de edad, es una conexión".

Khloé quiso también saber qué es lo que atrajo a Corey de su madre.

"Cuando conociste a mi madre en una fiesta, ¿qué te hizo acercarte a ella?", preguntó.

"Llevaba un vestido muy bonito y se la veía muy guapa. Comenzamos a hablar y luego ya la invité a subir al escenario y bailamos. Y dije: 'Eres preciosa y me gustaría conocerte más'", contaba Corey.