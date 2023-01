Kevin Jonas y su mujer Danielle dan la bienvenida a su segundo bebé

El matrimonio formado por el cantante Kevin Jonas -integrante junto a sus hermanos Nick y Joe del ya extinto trío Jonas Brothers- y su mujer Danielle ha recibido esta madrugada a su segundo retoño, una niña llamada Valentina cuya llegada ha sido anunciada en las redes sociales por su famoso tío Nick, quien no ha podido contener su emoción al compartir la noticia con todos sus fans.

"¡Ahhh, he vuelto a ser tío! Enhorabuena a mi hermano Nick y a mi cuñada por el nacimiento de una niña preciosa. Ya tenemos otro Jonas en la familia, estoy deseando conocerla tan pronto como me sea posible", escribió el actor en su cuenta de Twitter, tras haber publicado poco antes un vídeo en Instagram en el que explicaba por qué no podía estar con su hermano mayor en un momento tan especial.

"Ahora mismo estoy grabando en Hawái, pero acabo de recibir la mejor noticia del mundo. Mi hermano y su mujer acaban de tener al bebé. No podría estar más feliz", expresaba en la grabación.

En las últimas horas de este jueves, era el propio Kevin quien se dirigía a toda la comunidad virtual para revelar que Danielle se encontraba experimentando las primeras contracciones que daban a entender que el parto era inminente.

"Esperar es siempre la parte más difícil de todo esto... para mí, claro, porque seguramente lo más duro para Danielle sean las contracciones, jajajaja (sic)", aseguraba también a través de Twitter.

El nacimiento de una segunda niña para la pareja es sin duda la mejor noticia que podrían haber recibido ambos, ya que Kevin confesaba hace unos meses que soñaba con tener dos hijas en casa que, de alguna forma, contrarrestara el hecho de que él se había criado durante su niñez en un ámbito doméstico dominado por varones.

"Siempre he querido tener niñas, y cuando se lo dije a Danielle por primera vez, le resultó extraño y me preguntó: '¿Por qué?'. Y claro, es que siempre he estado rodeado de chicos, he crecido en un hogar lleno de niños y ahora quería que mi vida fuera más equilibrada en ese sentido. A ella le ha parecido genial que tenga esa preferencia", explicaba a la revista People el doblemente padre, quien también tiene a la pequeña Alena (2) junto a su esposa.