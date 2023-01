Kesha no guarda silencio: “Solo he querido librarme de la persona que abusó de mí”

"Me siento muy, muy agradecida y emocionada por todo el apoyo que he recibido de todo el mundo. Lo único que he querido hacer siempre es crear música sin tener que sentirme asustada, aterrada o sin que alguien abuse de mí. Este caso no tiene nada que ver con renegociar mi contrato discográfico, no es para conseguir un contrato mejor. Es para librarme de la persona que ha abusado de mí. Estaría dispuesta a trabajar con la discográfica Sony si ellos hiciesen lo correcto y rompieran todas las ataduras que me ligan a la persona que abusó de mí", escribió la intérprete en Facebook.

En su emotiva publicación, Kesha también ha animado al resto de personas que han sufrido abusos a que den un paso al frente y soliciten ayuda.

"Desgraciadamente no creo que mi caso esté animando a otras personas que también han sufrido abusos a reconocer lo que les ha sucedido y eso es un problema. Pero solo quiero decir que, si has sufrido abusos, por favor no tengas miedo de decirlo. Hay sitios en los que te sentirás seguro, hay gente que te ayudará. Yo misma estaré ahí para apoyarte. Ahora sé lo que se siente y lucharé siempre por ti de la misma forma que otros desconocidos han luchado por mí. Sí, soy feminista, pero más importante que eso, soy humanista. Creo en apoyar al resto de seres humanos para que se sientan a salvo. Estamos todos juntos en esto. No estás solo", añadió.

Después de que el juez denegara su petición, Kesha ha cancelado la actuación que tenía prevista para este viernes en la Universidad Loyola de Chicago.

"Kesha ha dejado claro que le decepciona tener que cancelar su actuación, pero cree que es la mejor decisión para ella ahora mismo. Respetamos su decisión y le deseamos lo mejor", reza un comunicado emitido por la Universidad.

Por: Bang Showbiz