Kesha casi rechaza participar en 'Jane the Virgin' porque la audición era en su 'día libre'

La cantante Kesha -que aparecerá en la segunda temporada de la serie 'Jane the Virgin' como Annabelle, la vecina hostil de Jane- reaccionó con entusiasmo ante la noticia de que querían hacerle una audición para la popular serie. Y ni siquiera le importó que la llamaran en su día libre.

"¡Estaba realmente emocionada! Me llamaron sin avisar ni nada. Se suponía que ese iba a ser mi día libre después de tres semanas, y justo me llamaron para decirme: '¿Puedes hacer una audición?'. Y yo pensé: 'Ugh, hoy es mi día libre'. Pero entonces me dijeron: 'Es para Jane the Virgin' y fue como: 'Oh sí, jod*r sí, claro que sí'", revela la artista a la revista People.

Publicidad

El personaje de Kesha se enfrentará al de la protagonista Jane -interpretada por Gina Rodriguez-, por lo que la cantante ya tiene asumido que tendrá que hacer de "idi*ta".

"Ya estoy acostumbrada a hacer de id**ta frente a la gente. Creo que en muchas audiciones, al menos en comedia, es simplemente ver hasta qué punto eres capaz de avergonzarte a ti misma. Si estás dispuesta a llegar hasta el final, ¡normalmente consigues el trabajo!", añade.

Aunque Kesha tiene experiencia como intérprete, teme tener que dar vida a un personaje escrito por otra persona.

"Es un reto para mí porque yo estoy acostumbrada a esconderme detrás de una canción. Cuando actúas, realmente estás repitiendo líneas que alguien ha escrito, lo que es muy diferente para mí porque yo escribo mi propia música... Creo el personaje que interpreto. Con esto, estás intentando dar vida al personaje que otras personas han creado, lo que es muy divertido y emocionante".

Publicidad

La cantante Britney Spears también aparecerá en el quinto episodio de la segunda temporada de la serie estadounidense, que se emite en el canal The CW. 'Jane the Virgin' volverá a la televisión el 12 de octubre.