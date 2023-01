Kesha agradece a sus fans el apoyo que ha recibido tras perder su batalla legal contra Dr. Luke

"No tengo palabras para expresar mi gratitud. Daros las gracias no es suficiente, pero es todo lo que tengo. Un millón de gracias. El apoyo que he recibido ha hecho que se me hinche la cara de tanto llorar. Los quiero a todos muchísimo. Voy a publicar otro comunicado demasiado largo para este formato", escribió Kesha en su Instagram.

La intérprete ha recibido un aluvión de mensajes de apoyo de otras mujeres en la industria del entretenimiento, incluyendo de Taylor Swift y Lena Dunham. La creadora de la serie 'Girls' ha criticado duramente a la discográfica Sony Music por defender a Dr. Luke -cuyo verdadero nombre es Lukasz Gottwald- iniciando una larga batalla legal contra Kesha.

Publicidad

"Cuando conocí el veredicto del juicio de Kesha el pasado viernes me sentí enferma. Enferma de verdad, quise pedir al conductor de mi Uber que parase para poder vomitar en una papelera de Nueva York. Sony podría solucionar esto. Pero en vez de eso ha elegido meterse en una batalla legal para proteger el poder de Gottwald en el futuro de Kesha. Aunque la compañía asegura que Kesha y Gottwald nunca tendrán que estar en una habitación juntos y que él le permitirá grabar sin implicarse directamente, están minimizando lo que Kesha dice acerca de cómo su constante implicación en su carrera afectaría a su bienestar físico y a su seguridad psicológica", escribía Lena en su newsletter Lenny.