Kendra Wilkinson Playboy reveló secretos de su paso por la mansión Playboy

Kendra Wilkinson (29) ha confesado que durante la etapa en la que residió en la mansión Playboy necesitaba drogarse o consumir grandes cantidades de alcohol para mantener relaciones sexuales con el magnate Hugh Hefner (88).

"Generalmente estaba muy muy drogada esas noches, así que no solía importarme nada de lo que estaba pasando hasta el día siguiente. Tenía que estar muy drogada o muy fumada para sobrevivir a esas noches.

Antes de que pasara un minuto, todo había acabado. Era como un trabajo. No disfrutaba acostándome con él", confiesa Kendra en su libro de memorias, en el que relata su experiencia al entrar a formar parte del famoso club de conejitas de Hefner con apenas 18 años, según recoge el periódico Daily Mirror.

Para la joven Kendra aceptar la invitación del dueño de Playboy supuso una manera de "escapar" de su estilo de vida anterior, aunque en ningún momento fue consciente de que ello implicaría acostarse regularmente con Hefner.

"Hugh me preguntó si quería ser una de sus novias y aunque no tenía ni idea de qué quería decir eso, me lancé de cabeza. Estaba viviendo en un apartamento minúsculo en una zona apartada y rezaba porque algo pudiera permitirme salir de allí. Cuando me preguntó si quería entrar a formar parte de la mansión Playboy por supuesto que acepté. Me fui directa allí, pero no sabía que el sexo formaría parte de todo eso", añade en su relato.

Por: Bang Showbiz