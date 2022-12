Kendall y Kylie Jenner temen hacerse mayores

Las hermanas Kendall y Kylie Jenner, de 19 y 17 años respectivamente, están aterrorizadas ante la idea de hacerse mayores, en especial Kylie, quien querría ser siempre una adolescente.

"Me asusta el día en que cumpla 19. La verdad es que no quiero tener más de 18 años. Tú [Kendall] vas a tener 20 este año. Es una locura. Y en nada tendrás 21, 22, 23", comentaba Kylie en el suplemento Style del The Sunday Times.

Kendall -que actualmente está comenzando su carrera de modelo- está de acuerdo con su hermana, y su miedo viene de ser incapaz de parar el tiempo, lo que le parece especialmente difícil dada la rapidez con la que todo está pasando.

"Da miedo. La vida da miedo. Me da miedo pensar lo rápido que todo está pasando y no poder pararlo. Ahora mismo el tiempo está corriendo", admitía Kendall.

Las dos hermanas han cambiado mucho físicamente en los últimos 12 meses. Kylie incluso admitió haberse hecho infiltraciones en los labios.

"Ves fotos y te das cuenta de que has cambiado tanto en un año... He hecho mucho, físicamente y de todas las maneras", concluyó la pequeña de los Jenner.