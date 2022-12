Kendall y Kylie Jenner escriben su primera novela

Las hermanas pequeñas de la televisiva Kim Kardashian están demostrando últimamente que pueden ser tan polifacéticas como ella si se lo proponen, ya que además de dejar entrever que podrían debutar en la escena musical de la mano de Kanye West, ahora han anunciado que ya tienen casi preparada la que será su primera novela de ficción: 'Rebels: City of Indra'.

Como ellas mismas explican, el libro narra las aventuras de dos "chicas rebeldes" que tratan de descubrir los misterios de la vida y que, en el camino, se dan cuenta que la mayor de las amenazas que las persiguen reside en ellas mismas; una trama llena de intriga que, teniendo en cuenta la naturaleza de los personajes, invitaría a pensar que tiene algunos tintes autobiográficos.

"A Kylie y a mí nos encantan los desafíos que tienen que ver con nuestra creatividad, así que solo podemos decir que estamos emocionadas de poder compartir esta historia con nuestros seguidores", aseguró la modelo Kendall Jenner al portal de noticias E! Online.

"Estamos muy orgullosas de haber podido dar forma a unos personajes que, basados quizá en nuestras experiencias, viven en un mundo muy particular que nosotras mismas hemos creado. Estamos encantadas con el resultado", añadió su hermana Kylie.

La primera novela de Kendall y Kylie Jenner verá la luz el próximo 3 de junio en Estados Unidos y, probablemente, la presentarán en compañía de la popular escritora Maya Loan, quien les ha servido de gran ayuda a la hora de dar forma a los capítulos.

No obstante, muchas de las ideas que las dos modelos han ido cociendo sobre su particular universo de ficción no se verán reflejadas en su primera novela, ya que prefieren analizar primero la acogida que el libro tendrá entre el público antes de animarse a lanzar una segunda parte.

"Nos encantaría seguir trabajando en esta historia que hemos creado si a los lectores les interesa. Esperamos que les guste mucho y que, a pesar de que está ambientada en un futuro lejano, muchos de nuestros fans se sientan identificados con los problemas que viven las protagonistas. La verdad es que nos apasiona este trabajo", señaló Kendall.

