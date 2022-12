Kendall Jenner y Chandler Parsons, ¿amor a la vista?

Después de las supuestas desavenencias que ha generado dentro de su mediática familia su negativa a aparecer en las próximas entregas del programa 'Keeping Up With The Kardashians', Kendall Jenner ha vuelto a despertar una vez más el interés de la prensa tras ser vista "tonteando" con el jugador de baloncesto Chandler Parsons.

Las especulaciones en torno a un incipiente romance han surgido tras la buena química que marcó el encuentro protagonizado por Kendall y el deportista en un restaurante de la ciudad de Dallas, donde la modelo se encontraba junto a su hermana Kylie después de un acto promocional de su nueva línea de moda.

Publicidad

"Kendall y Chandler no pararon de tontear durante la cena. Estuvieron riendo y hablando toda la noche", reveló un testigo presencial al periódico New York Post.

Más allá del posible carácter puntual de este idilio, los gestos de cariño de la maniquí hacia su nuevo amigo sugieren que Kendall podría haber superado totalmente su desengaño sentimental con Harry Styles, integrante del grupo británico One Direction.

El final del supuesto romance entre el cantante y Kendall habría tenido lugar a principios de año y, entre otras cosas, habría provocado una gran decepción en la madre de la joven, Kris Jenner, una de las grandes defensoras del noviazgo debido la actitud "respetuosa y educada" de la que siempre habría hecho gala Harry.

Sin embargo, pese a haber puesto punto y final a su vínculo sentimental, tanto Kendall como Harry han presumido en todo momento de una bonita amistad que tratan de cultivar siempre que sus apretadas agendas profesionales se lo permiten.

Publicidad

"Harry es un gran chico, muy educado, respetuoso y maduro para alguien de su edad. Kendall y Harry siempre serán muy buenos amigos", confesaba recientemente Karen Houghton, tía de Kendall, a la revista heat.