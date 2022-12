Kendall Jenner se compra un apartamento de 1.4 millones de dólares

La guapa modelo Kendall Jenner ha comprado por 1.39 millones de dólares un piso de dos dormitorios en un lujoso rascacielos situado cerca de Westwood (Los Ángeles). La vivienda está situada en un edificio con aparcacoches las 24 horas, gimnasio para residentes, bodega, piscina climatizada y portero. Y cuenta además con vistas panorámicas de la ciudad.

Aunque la joven de 18 años, estrella del reality 'Keeping up with the Kardashians' e hija de Kris y Bruce Jenner, ha disfrutado siempre de una vida de lujos, se ha querido comprar la casa con su propio dinero. Así, según el portal TMZ, Kendall habría solicitado una hipoteca de 910 000 dólares y pese a que su madre figura en los documentos de la compra, no ha aportado nada de dinero.

Está claro que Kendall sigue los firmes pasos de sus hermanas mayores, Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, a quienes está muy unida. Sin ir más lejos, el pasado sábado la maniquí hizo de madrina -junto a Kylie Jenner, Kourtney y Khloé- en la boda de Kim con Kanye West en Florencia.