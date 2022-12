Kendall Jenner quiere que Jennifer Lawrence lleve su vida al cine

La modelo y estrella televisiva Kendall Jenner cree que Jennifer Lawrence sería la actriz perfecta para retratarla en la gran pantalla, pues además de ser una de sus actrices favoritas, adora su sentido del humor.

"[En un película autobiográfica me gustaría que me interpretara] Jennifer Lawrence, porque estoy obsesionada con ella y creo que es la persona más divertida de la Tierra", aseguró a la revista HELLO!

Aunque el rodaje del filme sobre la vida de Kendall aún está por confirmar, lo que sí que ya ha salido a la venta es el libro que escribió la maniquí junto a su hermana pequeña, Kylie, 'Rebels: The City of Indra: The Story of Lex Livia', una novela basada en la historia de dos chicas que viven en una sociedad vigilada por cámaras. A pesar del paralelismo de este argumento con la propia vida de las hermanas, la modelo insiste que simplemente se trata de un libro de ficción que nada tiene que ver con ellas.

"No creo que hayamos intentado relacionarlo directamente con alguien en concreto, pero hay personajes que son similares a gente de nuestras vidas", aclaró.