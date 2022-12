Kendall Jenner: "Kanye West es un cuñado maravilloso"

A la joven modelo Kendall Jenner le encanta que el marido de su hermanastra Kim Kardashian, el rapero Kanye West, forme parte de su mediática familia, ya que le considera toda una fuente de inspiración.

"Es maravilloso tenerle como cuñado. Nos inspira en un montón de maneras diferentes", aseguró Kendall a la revista OK!

Además de considerar la relación que Kanye mantiene con Kim -madre de su hija North- todo un ejemplo a seguir, la boda de cuento de hadas que ambos protagonizaron el pasado mes de mayo en Florencia se ha convertido en su referente, ya que después de presenciar la fastuosa ceremonia no puede evitar soñar con cómo será la suya.

"Por supuesto que sí, somos chicas y siempre estamos soñando con ese tipo de cosas y la boda no hizo más que magnificarlo. Así que, sí, por supuesto", reveló.

Las buenas palabras de Kendall contrastan notablemente con la tensa relación de la que las dos hermanas han hecho gala en ocasiones en el programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians', en el que recientemente se pudo ver a Kim asegurando que ella era la responsable de la meteórica carrera de su hermanastra sobre las pasarelas.

"No voy a comprarle un jodi** par de zapatos, yo le compré una jodi** carrera", se puede ver a Kim diciéndole a su hermana Kourtney en el avance de la nueva temporada del programa.

Bang Showbiz.