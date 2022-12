Kendall Jenner escucha a Kanye West mientras entrena

A la modelo Kendall Jenner le encanta escuchar la música del rapero Kanye West -marido de su hermanastra Kim Kardashian y padre de North (22 meses) junto a la estrella televisiva- mientras hace ejercicio en el gimnasio, siendo sus temas favoritos 'All Day' y 'Mercy'.

Además, en su lista de reproducción se incluyen otros temas de rap como 'I Don't F**k With You' de Big Sean, '0 To 100' de Drake o 'Work' de A$AP Ferg, tal y como ha revelado ella misma a la revista Vogue.

Para definir su envidiable figura, Kendall reveló previamente que cuenta con la ayuda del entrenador personal Gunnar Peterson.

"Hago todo lo que él me dice que haga. Un poco de cardio, un poco de musculación para tonificarme. Voy corriendo al gimnasio y luego sigo en la cinta. También hago muchas abdominales y flexiones", confesó a E!

La estrella del reality 'Keeping Up With The Kardashians' ya había contado anteriormente que para mantener la línea recurre al té detox, una bebida que consume numerosas veces al día y que le sirve para ponerse a punto antes de los desfiles.

"Normalmente empiezo mi día con una taza de té detox. Me tomo como 12 al día... También me gusta correr. He intentado volver a coger la rutina [de correr]", confesó a E! donde también dio su mejor truco de belleza: "Mi secreto de belleza es dormir mucho. Creo que yo al menos necesito unas siete u ocho horas de sueño para funcionar".