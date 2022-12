Kendall Jenner bebe doce tazas de té depurativo al día

Siendo una de las nuevas promesas de las pasarelas de la moda internacional, la joven Kendall Jenner (18) es consciente de la crucial importancia que supone para su carrera mantener su esbelta silueta, por lo que cada día trata de tomar doce tazas de su bebida depurativa favorita, una mezcla de té verde y limón.

"Generalmente suelo empezar mi día con una taza de té depurativo. Me tomo como unas doce al día", confesó la modelo ante las cámaras del programa de telerrealidad de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians', de E! News.

Publicidad

Otro de los grandes secretos de la maniquí para conservar su belleza consiste en mantenerse fiel a una dieta basada en la proteína magra, la fruta y los vegetales, lo cual le está ayudando a mantener toda su energía durante las maratonianas sesiones de trabajo de la Semana de la Moda de París. Sin embargo, y pese a cuidar hasta el más mínimo detalle su alimentación, Kendall no es una gran aficionada al deporte físico, debido sobre todo a la falta de tiempo en su apretada agenda.

"Me encanta correr y he estado intentando volver a retomar el hábito", añadió.

Pero en el fondo Kendall reconoce que la fórmula mágica para mantenerse perfecta en todo momento durante sus compromisos profesionales consiste en algo tan sencillo como asegurarse de dormir al menos siete horas diarias.

"En el fondo, mi secreto de belleza no es otra cosa que asegurarme de dormir una cantidad decente de horas. Creo que necesito al menos entre siete y ocho para poder funcionar", concluyó.