Keira Knightley no tiene tiempo para los amigos

La actriz británica Keira Knightley confiesa que el frenético ritmo de trabajo que mantiene cuando se encuentra inmersa en el rodaje de una película le impide ocuparse de su propia vida personal y mantener un contacto regular con sus amigos se convierte en algo imposible debido a su estilo de vida "extremo".

"Cuando no estoy trabajando me centro en ver a todos los amigos que pueda y asegurarme de que aún formo parte de sus vidas. La manera en que trabajo es extrema. No puedes tener realmente una vida personal si estás trabajando todo el rato. Es cierto que existe Skype. Pero no hay forma de hacerlo posible. Las horas se hacen eternas, y estás siempre en diferentes países y haciendo cosas completamente distintas", confesó durante una entrevista con la revista Red.

Por tal razón, la artista británica reparte el tiempo que le queda libre en medio de sus proyectos cinematográficos entre pasar tiempo con su marido, el cantante de los Klaxons James Righton -con quien contrajo matrimonio el año pasado- y ponerse al día con su círculo íntimo.

"Se convierte en una prioridad guardar algo de mi tiempo para eso cuando no trabajo, es la manera en que mantengo mis amistades, de otra manera vas dejando a la gente por el camino. Y te conviertes en alguien que está completamente perdido", aseguró.