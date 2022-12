Keira Knightley, la hija perdida de Coco Chanel

De no ser por las muchas décadas que las separan, sería imposible no pensar que Keira Knightley es la hija perdida de la mítica diseñadora Coco Chanel. Aunque para el estreno en Londres de la película 'Begin Again' prefirió elegir un diseño en tono empolvado de Simone Rocha, la actriz es la mejor heredera de la elegancia sencilla de la casa francesa gracias a su naturalidad sobre la alfombra roja y a sus ya característicos vestidos de largo a media pierna, por el que volvió apostar en esta última ocasión.