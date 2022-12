Katy Perry y Robert Pattinson, ¿romance a la vista?

La cantante Katy Perry y el protagonista de la saga 'Crepúsculo', Robert Pattinson, nunca han dejado de insistir en que su estrecha amistad jamás derivará en una tórrida aventura sentimental, pero desde que se mostraran inseparables en el pasado festival de música de Coachella (California), sus amigos en común se han propuesto hacer todo lo posible para que los dos artistas acaben dando rienda suelta a sus instintos.

"Ellos dicen que solo son amigos y que jamás tratarían de llevar su relación a un nuevo nivel, pero lo cierto es que el año pasado tuvieron un breve escarceo amoroso del que nunca han querido dar detalles. La historia no fue a más porque John [Mayer, exnovio de Katy] apareció en escena de nuevo para reconquistarla, pero la situación es ahora diferente. Katy y Robert se están enganchando el uno al otro, no pueden estar separados más de dos días seguidos, y por eso nosotros les vamos a ayudar a que acaben juntos", reveló al diario The Sun un miembro de su círculo cercano.

Sus allegados están convencidos de que la complicidad que existe entre los dos intérpretes siempre ha tenido un componente de atracción sexual que, debido a las circunstancias, jamás ha tenido la oportunidad de mostrarse en todo su esplendor. Pero ahora que han superado definitivamente sus dolorosas rupturas con sus exparejas -el mencionado John Mayer y Kristen Stewart, en el caso del actor inglés-, sus amigos están convencidos de que ambos ya no tienen excusa para no dejarse llevar por la pasión.

"La relación entre Katy y Robert es envidiable, porque congenian a la perfección y nunca han tenido reparos a la hora de intercambiar gestos de cariño. Sin embargo, siempre han mantenido su atracción sexual escondida porque, en su momento, ambos luchaban por mantener a flote sus respectivas relaciones sentimentales. Pero ya no hay razón para seguir escondiendo lo que sienten el uno por el otro. A todos nos haría mucha ilusión que estuvieran juntos, ya que es así cuando a los dos se les ve más felices", añadió el mismo informante.