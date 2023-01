Katy Perry y Orlando Bloom: juntos, felices y puede que comprometidos

A pesar de que los últimos rumores apuntaban que Orlando Bloom y Katy Perry habían concluido su relación sentimental poco después de celebrar Halloween juntos, ahora ambos han demostrado que siguen igual de enamorados realizando este martes una rara aparición conjunta en el Snowflake Ball organizado por Unicef en Nueva York.

El actor de 'Piratas del Caribe' y 'El señor de los anillos' acudió al evento para apoyar a su chica, que este año recibía un homenaje por parte de la organización por su labor benéfica a nivel internacional. Pero lo que consiguió reclamar la atención de los presentes en la alfombra roja no fue el etéreo vestido de Marchesa de la cantante o el pelo rubio platino de Orlando, sino la mano izquierda de Katy para comprobar si lucía en ella el mismo anillo con un impresionante diamante amarillo con la que fue vista este lunes durante una noche de fiesta con el actor en el local neoyorquino The Polo Bar, que hizo saltar las alarmas en torno a un posible compromiso. Sin embargo, aunque la artista adornó sus manos con varias joyas para la ocasión, no parecía haber ni rastro del supuesto anillo de compromiso.

Fiel a la actitud discreta que su pareja y ella han tratado de mantener desde que comenzara su noviazgo, Katy se limitó a mencionar escuetamente y de pasada a Orlando ante las insistentes preguntas de los allí presentes.

"Él es embajador de Unicef desde hace diez años y yo solo lo soy desde hace unos pocos, así que ha estado enseñándome algunos de los entresijos del cargo. Todo el mundo aprende del otro en una relación, o eso opino yo. Nosotros nos enseñamos muchas cosas mutuamente", aseguró la cantante a ET Online mientras realizaba su entrada triunfal al Snowflake Ball.

Aunque Katy prefiriera no robar protagonismo al evento de Unicef hablando del futuro de su romance, lo cierto es que el lunes no hizo ningún intento de ocultar el anillo que lucía en el dedo ante la presencia de los reporteros gráficos.

"Katy caminaba todo el tiempo con la mano izquierda colocada delante del cuerpo, e incluso la dobló para mostrar claramente el diamante a las cámaras", aseguró un testigo a 'Entertainment Tonight' acerca de la actitud de la estrella este lunes al descubrir que los paparazzi les esperaban a la puerta del club.

De confirmarse que Katy y Orlando han decidido pasar por el altar, sería el segundo matrimonio para ambos, ya que el actor estuvo casado anteriormente con la modelo Miranda Kerr -madre de su hijo Flynn (5)- y ella con el humorista Russell Brand.