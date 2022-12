Katy Perry y Daniel Radcliffe coquetean a través de la prensa

Aunque la estrella del pop disfruta de una renovada relación sentimental con el músico John Mayer, Katy Perry no ha dudado en proponer al actor inglés Daniel Radcliffe --conocido por dar vida al mago 'Harry Potter' en la gran pantalla-- que se ponga en contacto con ella para concertar una cita, poco después de que el joven intérprete asegurara en una entrevista televisiva que estaba aturdido por la simpatía y el magnetismo que siempre irradia la cantante en público.

"Por favor, que ya no estamos en el colegio. Si quieres salir conmigo, Daniel, solo tienes que llamarme para hablar directamente y ver cuándo nos viene mejor para tener una cita. No seas tímido, anda, nos lo pasaremos bien y saldremos a tomar unas copas. Pero si no te atreves a dar el paso, dile a tu gente que se ponga en contacto con la mía y vemos qué sucede", bromeó la pizpireta vocalista en una entrevista con el diario The Sun.

Sin embargo, la artista norteamericana aprovecha la misma conversación para dejar entrever que su romance con John Mayer va mejor que nunca, superados ya los problemas que hicieron que la pareja se separara temporalmente la primavera pasada. Por eso, Katy deja muy claro que su único interés en el introvertido Daniel Radcliffe reside en su deseo de conocer más a fondo la personalidad que se esconde tras el aniñado rostro de 'Harry Potter'.

"Vamos a aclarar algo primero, ya no soy una chica soltera sin responsabilidades. No se trata de buscar de nuevo el amor cuando ya lo he encontrado, pero estaría genial conocerle [a Daniel Radcliffe] y disfrutar al máximo de una noche divertida. Me parece un chico adorable y estoy seguro de que podemos ser muy buenos amigos", aseguró.

El tímido actor británico habló abiertamente de sus sentimientos hacia Katy durante una entrevista reciente con la presentadora Ellen DeGeneres, en la que también reveló cómo sus inseguridades y la imponente presencia de la vocalista le impidieron atreverse a intercambiar un saludo con ella durante un evento en el que coincidieron.

"Pensé en acercarme y decir hola, pero al instante pensé que ella me iba a ver como el típico fan adolescente que se pone a temblar solo de imaginarse al lado de su ídolo. En ese momento sentí una vergüenza horrible y eso que no había hecho nada, por lo que decidí finalmente que no me acercaría a ella", se sinceró.

Por: Bang Showbiz