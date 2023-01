Katy Perry quiere tener citas con hombres aseados

Cuando la artista Katy Perry comparte intimidad con un hombre prefiere que esté bien aseado, con los dientes y uñas limpios y el pelo "recortado".

"Si tus dientes y uñas están bien, eres un candidato. Si no te limpias debajo de tus uñas y quieres tocarme, olvídate. Personalmente, cuanto menos pelo mejor. Prefiero un hombre [con el pelo] recortado, pero no completamente depilado. No me gusta ese estilo de chulito", explica a la revista Glamour.

Publicidad

La cantante también encuentra importante los olores ya que, por ejemplo, hay un perfume que siempre le recuerda a su primer novio.

"Si coincido con un tío en un ascensor que usa 'Acqua di Gio', recuerdo a mi primer novio. Una de mis cosas favoritas de los perfumes son los recuerdos que te evocan", añade.

Pero la esencia favorita de Katy es una con base de vainilla, porque le gusta "ser comestible".

"Mi aroma característico es, y siempre ha sido, una combinación de vainillas y nunca lo echo sobre mi piel. Rocío [el perfume] y ando a través de él, como si levitara. Me gusta echármelo en el pelo también. En 'Mad Potion' [su propia fragancia] los dos ingredientes principales son vainillas exóticas y almizcles andróginos. Es un perfume más dulce. Me gusta ser comestible. Quiero que alguien... me coma".

Publicidad

Por: Bang Showbiz