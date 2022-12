Katy Perry guarda un mechón de pelo de Miley Cyrus

La ilusión con la que Katy Perry afrontó la idea de compartir camerino con Miley Cyrus y Taylor Swift en una de sus primeras actuaciones en los premios Grammy llevó a la artista a querer atesorar el momento pidiendo a sus compañeras un mechón de pelo de sus respectivas melenas: una peculiar propuesta de la que ahora Katy se arrepiente al analizar detenidamente la situación.

"Una de las primeras veces que fui a los premios Grammy tuve que compartir camerino con Taylor Swift y Miley Cyrus, y no se me ocurrió nada mejor que pedirles un mechón de pelo a cada una a modo de recuerdo. En su momento me pareció una idea buenísima y los guardé directamente en mi bolso, aunque ahora que lo pienso quizá fue una idea propia de una perturbada. Reconozco que puedo llegar a dar miedo", desveló la cantante durante una ronda de preguntas con motivo de la presentación de su nuevo disco, 'Prism', que fue ayer presentado por la emisora iHeart Radio.

La estrella del pop también asegura que la persona más famosa de las muchas que integran su agenda de contactos es la propia Miley Cyrus, con quien mantiene una estrecha amistad, como ya demostró la exniña Disney en su perfil de Twitter a inicios de este año.

"He tenido sueños de todo tipo con Katy Perry durante toda la noche. ¡No ha estado nada mal, la verdad! ¡Necesito verte más a menudo, amiga mía!", confesaba Miley en la citada red social.

