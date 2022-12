Katie Holmes tiene una conexión 'telepática' con sus hermanas

La actriz Katie Holmes (36) valora mucho poder contar con su familia, por lo que siempre ha tenido una estrecha relación con sus tres hermanas y su hermano, aunque se ha sentido especialmente cerca de las chicas, hasta el punto de creer que existe cierta "telepatía" entre ellas.

"Es importante dar apoyo y tener gente a la que llamar a las tres de la mañana. Tengo un grupo de amigos a los que siempre puedo llamar, y también mis hermanas. Si estoy pensando en mi hermana, ella acaba llamándome, es raro. Telepatía", declaró la actriz a la nueva edición de la revista Red.

Publicidad

Katie -madre de Suri (8) junto a su exmarido Tom Cruise- se siente inspirada por las relaciones cercanas que se crean entre mujeres.

"Las mujeres son complicadas, de una manera bonita, y cumplen un montón de roles diferentes. Me inspiro en la cantidad de mujeres que ayudan a otra mujer a tener éxito", explicó.

A pesar de haberse convertido en una actriz de éxito, Katie insiste en que no ha cambiado mucho con los años y tampoco ha dejado que los sentimientos la venzan.

"No soy tan diferente de lo que era a los 20. Sigo comprando demasiados vaqueros... No me quedo pensando en una sola cosa durante mucho tiempo. Es decir, no me dejo llevar por las emociones", añadió.

Publicidad

Katie tampoco siente ninguna preocupación por lo que los demás puedan pensar de ella, aunque el auge de las redes sociales le ha hecho pasar más tiempo en casa. Exponiéndose menos, cree que podrá tener más control sobre su imagen.

"Creo que es un momento muy interesante para los artistas por la existencia las redes sociales y los teléfonos con cámara. Nunca sabes cómo te van a sacar. Cualquier historia puede asociarse a tu imagen. No le presto mucha atención porque me pasaría todo el tiempo preocupándome. Simplemente no salgo mucho para poder evitarlo", concluyó.