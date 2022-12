Katie Holmes se estrena como directora en 'All We Had'

Después de años esforzándose por demostrar que es una actriz de primer nivel, la que fuera mujer de Tom Cruise, Katie Holmes, está preparada para enseñar al mundo que su talento no conoce límites sentándose detrás de las cámaras para rodar la película 'All We Had', la adaptación de la novela homónima de Annie Weatherwax, una emotiva historia en la que Katie ejercerá por primera vez tanto de directora como de protagonista.

"Estoy muy contenta. Es un honor colaborar con una productora como Jane Rosenthal y un guionista con el talento de Josh Boone en este proyecto. Estoy deseando ver a los personajes de la novela original en pantalla", señaló al semanario Variety.

A la hora de superar con éxito su primer trabajo como directora, Katie ha decidido apostar por una historia sobre la relación madre-hija, un vínculo cuyos complicados entresijos habrá podido desgranar en profundidad basándose en el estrecho vínculo que mantiene con la pequeña Suri (8), fruto de su relación con su exmarido Tom Cruise.

"Katie tiene una visión muy clara del libro, de la relación tan especial que existe entre madre e hija. Su pasión por la novela unido a la increíble capacidad de Josh Boone para contar historias basadas en comedias y dramas cotidianos, será lo que traiga a los personajes a la vida", añadió Jane Rosenthal.

Pero antes de poder disfrutar de su primer trabajo como directora, los admiradores de Katie podrán disfrutar de la última película que protagoniza, 'Miss Meadows', que fue presentada en el Festival de Cine de Tribeca (Nueva York) en pasado mes de abril y que llegará a las pantallas en noviembre.