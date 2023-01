Kate Winslet pone restricciones a su hija al usar el móvil

El poco aprecio que Kate Winslet -madre de Mia (15), Joe (11) y Bear (23 meses)- siente por las nuevas tecnologías la ha convertido en una madre que no descuida el uso que hacen sus hijos mayores de internet.

"Me gusta ser un desastre [con las tecnologías] porque eso significa que no me tendré que comprar nunca un ordenador. No tengo ninguno. No tenemos redes sociales en casa. A mi hija le acaban de regalar un iPhone, pero he puesto restricciones. Me lo tiene que dar todas las noches, y se apaga. Los niños tienen que ser niños y me da miedo que estar expuestos a las redes sociales y a todos estos aparatos tecnológicos interfiera en ellos justo cuando están aprendiendo a escalar un árbol", comenta la actriz en la revista The Lady.

No hay duda de que Kate está encantada de ver crecer a sus hijos, hasta el punto de estar fascinada con los cambios que experimentan las relaciones familiares.

"Todos nos vamos haciendo mayores, y disfrutas de los cambios que se producen en las relaciones. Además, tener un diferente papel como madre ahora que mi hija es un poco mayor es algo maravilloso", concluyó.