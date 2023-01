Kate Moss quiere publicar un libro de fotos tomadas por su nuevo novio

A la modelo Kate Moss (42) no le importa que el proceso de divorcio del guitarrista Jamie Hince siga pendiente, ya que está concentrada en su romance con el conde Nikolai von Bismarck (28) -sobrino de Gunilla von Bismarck-, con quien también planea colaborar profesionalmente.

"Nik ha estado sacando fotos obsesivamente desde que tenía 13 años y ha estado plasmando fotográficamente su vida con Kate. A ella le encanta el trabajo de Nik y piensa que ha logrado capturar un lado de ella que no se ve normalmente. A los dos les gusta la idea de hacer algo especial con esas imágenes, puede que un libro de gran formato y tapa dura. Es divertido para ellos colaborar creativamente", cuenta una fuente a la edición británica de la revista Grazia.

Aunque la pareja tratase en un principio de mantener su romance en secreto, recientemente fueron vistos agarrados de la mano en Brasil puesto que Kate -madre de Lila (13) con su exnovio Jefferson Hack- ya no quiere esconder su relación.

"No creo que a Jamie le hagan gracia esas muestras de afecto en público, pero a Kate no le parece que sea asunto suyo. Su romance es una agradable distracción de su divorcio pendiente, le gusta mucho Nik y no le importa quién lo sepa", añade el informante.

