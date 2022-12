Kate Hudson siente pasión por la comida

La actriz estadounidense no se priva de comer cuanto le apetece y no tiene reparos en probar distintos platos, por raros que estos puedan ser. "Como de todo. No hay nada que deje sin probar. Me como todo, por raro que sea", aseguró Kate Hudson en The Zoe Report. Eso sí, ante tanta indulgencia la intérprete de 34 años no puede descuidar el ejercicio y por ello lo practica a menudo y con cualquier excusa. "Tengo por norma ejercitarme seis días a la semana, ya sea mediante un intenso ejercicio o correteando con los niños. Simplemente trato de quemar calorías. Pero creo que, como para todo en esta vida, necesitas motivación. Las mujeres siempre hablamos de lo felices que seríamos encontrando algo de tiempo para nosotras. Estar activa puede ser un reto pero es uno de los mayores beneficios para la salud", explicó. En cualquier caso, y aunque le encante estar de arriba abajo, Kate siempre que puede vuelve al mismo sitio: su hogar, eludiendo así fiestas u otros compromisos sociales. "Una de las cosas que la gente no sabe es que soy muy casera. Me encanta estar en casa", añadió.