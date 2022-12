Kate Hudson rompe con su prometido Matthew Bellamy

La actriz Kate Hudson ha puesto punto final a su relación de cuatro años y a su compromiso con el líder del grupo Muse Matthew Bellamy -padre de su hijo Bingham (3)-, a pesar de lo cual ambos continúan siendo "buenos amigos".

"Kate y Matt llevan separados una temporada. Pero continúan siendo buenos amigos y ambos están comprometidos con continuar ejerciendo de padres juntos", aseguró una fuente al portal PEOPLE.

Aunque la ya expareja se comprometió en abril de 2011, ninguno de los dos parecía tener ninguna prisa en pasar por el altar, especialmente en el caso de Kate, madre de Ryder (10) junto a su exmarido Chris Robinson.

"Mis padres no están casados y una de las razones por las que nunca lo hicieron es que ambos habían estado casados antes, prefieren las cosas tal y como están ahora. No sienten que necesiten un trozo de papel para estar más comprometidos el uno con el otro. En mi caso, tengo muy claro que el matrimonio no es como un ticket de lotería", aseguraba la propia actriz a la revista Women's Health.

De hecho, Kate rara vez lucía el anillo de compromiso que le regaló el músico, al parecerle excesivo.

"No tengo ninguna prisa. Básicamente ya estamos casados, así que todo depende de cuándo encontremos tiempo para organizar la boda. No llevo anillo de compromiso porque eso ya puede resultar demasiado. Me gusta llevar el anillo que me regaló [Matthew] cuando nació Bing para salir a pasear con él", explicaba a la revista Red.