Kate del Castillo no planea casarse por tercera vez

El fracaso público de sus dos breves matrimonios ha logrado que Kate del Castillo (43) -exmujer del futbolista Luis García desde 2002 y del actor Aaron Díaz desde 2011- huya despavorida ante la sola mención de la palabra 'boda', ya que está convencida de que la mayor "estupidez" que podría cometer a estas alturas de su vida sería volver a pasar por el altar.

"Estoy soltera, muy feliz y contenta. Sería una estupidez volverme a casar", aseguró de forma contundente al diario el Nuevo Herald, para añadir justo después pícaramente: "Aunque nunca se sabe, quizás a la tercera va la vencida".

Dejando a un lado su característico sentido del humor, lo cierto es que durante los últimos meses Kate ha proclamado a los cuatro vientos que su autoimpuesta soltería no es ninguna carga para ella, sobre todo después de pasar "toda una vida" saltando de una relación a otra.

"Es lo mejor que puede tener una mujer en alguna parte de su vida. A cada quien le llega su momento. Yo toda mi vida había vivido en pareja. Creo que a cada uno nos llega en diferentes etapas este momento de soltería necesaria, y no porque tengas, más bien porque quieres. A mí me llegó ahora y lo estoy disfrutando como nunca en mi vida. Me hacía falta estar sola", aseguraba recientemente al periódico Excélsior.

A falta de una pareja sentimental, lo que le sobran a Kate son nuevos proyectos con los que aportar emoción a su vida, especialmente en plena promoción de su serie 'Dueños del Paraíso', con la que espera repetir el éxito de 'La Reina del Sur'.

"Está basada en la era de 'Scarface' y todo lo que pasaba en Miami, cuando las drogas psicodélicas empezaron a pasarse de moda y llegó el boom de la cocaína", explicaba Kate en el programa 'Today', resumiendo en una frase su nuevo trabajo: "Mato a gente todo el rato".