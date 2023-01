Karlie Kloss siempre pierde en las discusiones

La exmodelo de Victoria's Secret Karlie Kloss (23) nunca se ha sentido cómoda en una discusión porque es incapaz de imponer su opinión para salirse con la suya, aunque ahora está intentando aprender a enfrentarse a los vaivenes que marcan toda relación adulta.

"Definitivamente no me gustan las confrontaciones negativas. No se me da bien discutir. No soy buena metiéndome en peleas. Siempre pierdo y eso me hace sentir muy incómoda. Pero supongo que las relaciones de verdad y las amistades tienen altibajos, así que todo consiste en averiguar cómo lidiar con ello", cuenta a la edición británica de la revista ELLE.

La joven maniquí se siente "especialmente afortunada" por contar con buenas amigas, entre las que se encuentran la cantante Taylor Swift y las modelos Jourdan Dunn, Cara Delevingne y Kendall Jenner.

"Si tienes una persona en tu vida con la que puedes conectar, entonces eres afortunada. Si tienes un grupo de amigos con los que conectas, entonces eres especialmente afortunada. Si tienes personas en tu familia con las que tienes esa conexión, entonces realmente lo tienes todo", comenta.

Karlie compagina su carrera como modelo con sus estudios de programación en la Universidad de Nueva York porque cree que la educación es muy importante, en especial para las mujeres en el mundo de la tecnología.

"A pesar de lo maravillosa que es la tecnología, yo creo que dejarnos absorber por las personas que fingimos ser en el mundo virtual puede hacer que sea difícil vivir el momento. La industria está siendo transformada por la tecnología y, o te adaptas o te quedas atrás. Así que creo que es por eso por lo que la programación se ha vuelto tan importante, especialmente para las mujeres jóvenes, es lo que te da el entendimiento y las habilidades para ser parte del cambio y del futuro", añade.