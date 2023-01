Kanye West se defiende: 'No he criticado a Taylor Swift, a ella le pareció graciosa mi canción'

En medio de la polémica por su nueva canción, 'Famous', en la que habla de mantener relaciones sexuales con la cantante Taylor Swift además de atribuirse el mérito de haberla hecho famosa, Kanye West ha vuelto a sufrir uno de sus famosos ataques de verborrea en Twitter. En un total de quince tuits, el rapero ha defendido su derecho a expresarse como artista, asegurando de paso que su mujer, la estrella televisiva Kim Kardashian -madre de sus hijos North (2) y Saint (2 meses)-, escuchó el polémico sencillo antes de su estreno este jueves y no le pareció ofensivo.

"Yo no critiqué a Taylor Swift, nunca lo he hecho. Lo primero de todo, soy un artista y como artista me expreso de la forma que quiero, sin ninguna censura. Segundo, le pedí su aprobación a mi mujer y a ella le pareció bien", afirmó el rapero en su cuenta de Twitter.

Publicidad

Además, el intérprete -que presentó su nuevo disco, 'The Life of Pablo', en el desfile de su marca Yeezy en el Madison Square Garden de Nueva York- ha revelado que la polémica frase sobre Taylor, "yo hice a esa zo*ra famosa", no fue suya, sino de la propia cantante.

"Tercero, llamé a Taylor y tuve una conversación de una hora con ella acerca de ese verso y ella pensó que era divertido y me dio su bendición. Cuarto, 'zor*a' [bi*ch] es un término cariñoso en el hip hop, lo mismo que 'negrata' [ni**a]". En quinto lugar, ni siquiera voy a atribuirme el mérito por la idea... En realidad fue algo que se le ocurrió a Taylor. Estaba cenando con un amigo mío cuyo nombre no voy a mencionar en todo este asunto y le dijo: '¡No puedo enfadarme con Kanye porque él me hizo famosa!'. #Esoesunhecho", añadió.

De paso, Kanye ha cargado contra sus enemigos -sin especificar, eso sí, quiénes son- acusándoles de querer silenciar la cultura y acabar con el arte.

"Sexto, dejad de intentar demonizar a los artistas de verdad, dejad de intentar poner en peligro el arte. Esa es la razón de que la música sea tan desaborida hoy en día. Echo de menos esa sensación a lo DMX... [en referencia al rapero DMX]. Séptimo, echo de menos ese estilo, así que eso es lo que quiero ayudar a recuperar. Octavo, quieren silenciarnos con dinero y percepción, y acallar la cultura, pero como pudisteis ver en el Madison Square Garden, no podéis detenernos", continuó Kanye.

Publicidad

Las afirmaciones del rapero sobre cómo recibió la aprobación de Taylor antes de estrenar su canción contrastan sin embargo con la declaración que ha realizado el portavoz de la cantante asegurando que Kanye no se puso en contacto con ella para pedirle su opinión, sino para proponerle que le ayudara a promocionar el tema en las redes sociales.

"Kanye no llamó para pedirnos que le diéramos el visto bueno a la canción, sino para preguntarle a Taylor si quería publicar el single 'Famous' en su cuenta de Twitter. Ella rechazó la oferta y le intentó convencer de que no sacara una canción con un mensaje tan marcadamente misógino. Taylor no sabía que la letra decía exactamente: 'Hice famosa a esa z*rra'", aseguró el portavoz de Taylor a Billboard.