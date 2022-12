Kanye West se considera un 'sirviente'

Pese a que en una entrevista de 2013 Kanye West se había comparado con el mismísimo Dios, ha querido ahora mostrar su lado más humilde asegurando que prefiere ser considerado un "sirviente".

"Si quieres meterme en una caja o ponerme un título, etiquétame como sirviente. No quiero que la gente me vea como un Dios, no quiero que la gente me vea como un rey. No quiero que la gente me vea en función del número de Grammys que tengo. Quiero que me mires como la criada que limpia tu casa. Puedo ser una criada dura, pero si voy a ti y te digo: 'termitas', más te vale creerme, porque habré visto las termitas", explicó Kanye al suplemento Culture del Sunday Times.

El músico -padre de North y futuro padre del bebé que espera su mujer Kim Kardashian- saltó a la fama en 2004 con el sencillo 'Jesus Walks' antes de afianzarse en lo más alto con 'Gold Digger' o 'Stronger', pero su último álbum, 'Yeezus', fue recibido con menos entusiasmo, lo que hizo a Kanye decir que era porque hacía una música demasiado inteligente para el oyente medio.

"'Yeezy' fue casi una protesta. Era como una clase larga, y no una clase de gimnasia. Todo el mundo quiere ir a clase de gimnasia y comer del McDonald's. Esto era la verdura. Estaba comenzando a ser algo muy fácil. Tenía que hacerlo más difícil para mí mismo, para así hacer un producto mejor. Porque lo que estaba haciendo antes era demasiado comprensible para el público y para otros artistas", añadió el rapero.