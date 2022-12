Kanye West regala unas zapatillas de su colección a Brooklyn Beckham

El hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn, publicó en su cuenta personal de Instagram una fotografía de las zapatillas de la colección de Kanye West que le regaló el propio rapero por su 16 cumpleaños. Son unas Adidas Yeezy 750 Boost de color beige y suela blanca que cuestan unos 1.500 dólares.

"Gracias Kanye por estas yeezys", escribió Brooklyn en la red social acompañando la instantánea.

Publicidad

Su padre, David -padre también de Romeo (12), Cruz (9) y Harper (3) junto a su mujer Victoria Beckham- recurrió a su perfil de Facebook para hacer una especial y cariñosa felicitación a su hijo. El exfutbolista compartió dos instantáneas, una del año 2000 en la que aparece vestido con la equipación del Manchester United junto a Brooklyn, de apenas un año, vestido con la misma ropa y con la medalla de campeón de la Premier League que acababa de ganar su padre con su equipo. En la segunda foto, que está en blanco y negro, se puede ver cómo David besa a su hijo mientras titula: "Feliz cumpleaños a mi chico grande".

Aunque haya sido un detalle muy cariñoso por parte de David, puede que a Brooklyn no le haya hecho mucha gracia ya que el exfutbolista comentaba recientemente que a su hijo no le gusta que les vean juntos, e incluso le pide que le deje en la esquina de su colegio en lugar de en la puerta.

"Mi hijo mayor Brooklyn, que va a cumplir 16 años en marzo, me dice, 'Papá, aparca en la esquina'. Y luego sale del coche y se va caminando al colegio. Me lo hizo el otro día. Así que le dejé y cuando andaba hacia el colegio, abrí la ventana y le dije: 'Brooklyn te quiero'. Obviamente no le sentó muy bien. Victoria les tuvo que recordar el otro día que tienen un padre muy 'cool' pero no cambió mucho las cosas", reveló el deportista durante su paso por el programa 'Jimmy Kimmel Live'.