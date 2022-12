Kanye West recobró las ganas de grabar tras escuchar a Drake

El rapero Kanye West reconoce que quien le hizo volver al estudio y recuperar la motivación para componer éxitos fue Drake, ya que al escuchar su disco 'If You're Reading This It's Too Late' sintió la necesidad de superarlo.

"Veo a Drake como a un sparring increíble. Alguien que es como: 'Vamos hombre, ¡arriba! ¡Venga! ¡Vuelve arriba! ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué estás haciendo?'. Yo estaba todo el día sentado, engordando. Tranquilo. Había vencido a todos. Pero entonces este tío llega al gimnasio y consigue 14 éxitos, como Paul McCartney. Fue increíble, entonces decidí volver al estudio a ver lo que pasaba, a ver si conseguía componer. Y en eso estoy en este momento. De ahí es de donde saldrán mis temas", declaró al portal francés Clique.

Publicidad

Sin embargo, el rapero -quien lanzará su nuevo álbum 'So Help Me God' a finales de año- no describiría su relación con Drake como de rivalidad porque se respetan mutuamente.

"Creo que la sana competencia es mejor que la rivalidad. La rivalidad acaba convirtiéndose en un cáncer, en termitas para tu salud. Creo que la competencia sana es cuando aprecias lo duro que trabaja la otra persona", añadió.