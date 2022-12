Kanye West quiere que la Guardia Republicana francesa proteja su boda

Los preparativos para la gran boda del mundo del colorín siguen adelante y poco a poco se van conociendo más detalles que convertirán el enlace de Kim Kardashian y Kanye West en algo digno de recordar, o al menos de escribir sobre ello. Lo último en conocerse ha sido la petición que el rapero ha hecho al presidente de la República Francesa, Francois Hollande, para poder usar las fuerzas de seguridad del estado para proteger a los invitados que acudirán a la boda que se celebrará en París el próximo 24 de mayo.

"Ha pedido a su equipo que solicite al presidente Hollande permiso para usar la Guardia Republicana, encargada de su protección. Ha pedido algunos de los 3200 hombres que forman la unidad y ha ofrecido pagar 1 millón de dólares por sus servicios", contó una fuente a la revista heat.

La obsesión de Kanye por la seguridad y privacidad -no hay que olvidar que la ceremonia será grabada para el programa de telerrealidad que protagoniza la familia: 'Keeping Up with the Kardashians'- le ha llevado también a someter a sus propios invitados a rigurosos controles.

"Habrá el doble de miembros de seguridad que invitados, y detectores de metales en todas las entradas. Kanye ha insistido en que todo el mundo debe someterse a un chequeo, y se les confiscarán los teléfonos y las cámaras. Además estarán controlados por un circuito cerrado de televisión", explicó el informante.

El rapero también espera poder cerrar el espacio aéreo parisino para evitar así que los paparazzi puedan obtener imágenes exclusivas del gran día.

"Kanye no es solo un paranoico, se ve a sí mismo como la mayor de las estrellas del mundo y quiere asegurarse de que la ciudad está preparada para 'la boda del siglo'. Quiere cerrar el espacio aéreo de París el día de su boda y ya ha hecho la solicitud al director general de la aviación francesa. El equipo del rapero está tratando de explicarle que probablemente no les den la autorización, pero Kanye está convencido de que su boda es lo suficientemente importante como para que lo hagan. Dado que va a gastar millones de dólares, cree que tiene derecho a ello", añadió la fuente.