Kanye West promete 'mejoras' en el videojuego de Kim Kardashian

Tras la multitudinaria acogida que ha recibido el primer videojuego de la mediática Kim Kardashian en las tiendas virtuales, su extravagante marido, el rapero Kanye West, ha prometido a los fans de tan original aplicación que seguirá trabajando muy duro para hacer que el producto se convierta en uno de los más vendidos y exitosos del año, integrando para ello muchas de las mejoras que sus fans ya le están proponiendo a través de las redes sociales.

"Me encanta que nuestros admiradores no dejen de ponerse en contacto con nosotros para hacer sugerencias y comentarios que nos ayudan a mejorar. Lo único que puedo decir por el momento es que el proyecto sigue adelante, es decir, que vamos a modificar la aplicación las veces que sean necesarias para mejorar la experiencia de juego. Lo mejor de este producto es que es personalizable, se pueden añadir un sinfín de nuevas opciones para que no termine nunca", aseguró el músico al portal de noticias E! Online.

'Kim Kardashian: Hollywood', que así se llama el videojuego, traslada a sus usuarios a la meca del cine con un objetivo tan claro como complejo: acumular a través de sus habilidades interpersonales y de la adquisición de todo tipo de complementos las mismas cotas de popularidad que la mismísima Kim Kardashian, quien precisamente actúa en la trama como la persona que asistirá al jugador en su ardua tarea y que ofrecerá los mejores consejos para forjar una vida llena de glamour y sofisticación.

"En su momento dije que la gente quiere ser como Kim Kardashian, protagonizar una historia de superación y de trabajo duro que al final se ve recompensada con grandes resultados. Sabía que este proyecto tendría una gran demanda entre el público, y la verdad es que no podríamos estar más satisfechos por el recibimiento que ha tenido en todas las plataformas que lo tienen disponibles. Me alegro de que la experiencia haya resultado tan grata para los jugadores como para nosotros", añadió el polifacético Kanye West.