Kanye West lanzará en junio su colección de zapatillas para Adidas

El imperio del polifacético Kanye West parece no tener fronteras y más aún teniendo en cuenta que el rapero siempre se ha jactado de atreverse con cualquier proyecto que le permita dar rienda suelta a su vena artística, por lo que era de esperar que -tras el fin de su contrato con la compañía Nike- el prometido de Kim Kardashian no tardara mucho en encontrar un nuevo colaborador, Adidas, con quien estrenará su primera colección en el mes de junio.

La última línea de zapatos deportivos diseñados por Kanye vio la luz a principios de este año, en forma de una edición limitada llamada 'Air Yeezy Red Octobers' que marcó el final de la colaboración entre el cantante y la casa Nike debido a desacuerdos sobre los derechos de autor.

Sin embargo, Kanye no aguantó mucho tiempo alejado del mundo de la moda y a comienzos del verano una nueva remesa de zapatillas de deporte diseñadas por él mismo verá la luz.

"La creatividad es mi oxígeno, necesito crear. Y no me importa que me llamen loco, siempre y cuando pueda ofreceros el mejor producto posible a vosotros. Así que en junio, tendremos por fin las nuevas 'Yeezis'", aseguró el rapero durante un apasionado discurso en la conferencia global de la marca en Alemania.

Según la información de la revista Freshness, la versión de Adidas de las zapatillas de Kanye se denominará 'Yeezi' y no 'Air Yeezy' para evitar cualquier tipo de problema de copyright con la compañía rival.

Por su parte, el cantante asegura que tener la oportunidad de diseñar ropa le ha permitido cumplir uno de sus sueños, únicamente comparable a la felicidad que ha supuesto la llegada de su primera hija, North, y su inminente boda con la televisiva Kim Kardashian este verano.

"Siempre he querido formar una familia, tener niños y casarme, ese sueño está a punto de cumplirse. Alcanzar un momento en el que tengo la oportunidad de crear mi propia línea de calzado y ver la reacción de la gente ante ella es una sensación maravillosa a la que no podré renunciar jamás", concluyó.