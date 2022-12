Justin Theroux necesita tres capas de ropa interior para taparse

Esconder las zonas íntimas en todas las escenas de una producción televisiva es una prioridad para todo actor, pero Justin Theroux (43) no había experimentado hasta qué punto el equipo de producción de una serie de televisión se tomaba en serio la privacidad de sus partes más delicadas. El intérprete, que protagoniza el drama 'The Leftovers', se sorprendió cuando los estilistas del equipo de producción le obligaron a llevar tres capas de ropa interior que taparan la totalidad de sus zonas más nobles.

"Hay dos escenas en las que salgo a correr... Y cuando entré al camerino para la segunda escena, que se grabó poco después de la primera, encontré mis mallas de correr y dos pares de calzoncillos. Fue como '¡Anda! ¿Puedo elegir cuál me quiero poner?' y me dijeron: 'No, ¡tienes que ponerte los dos!'", aseguró al presentador de televisión Conan O'Brien en el programa 'Conan'.

Publicidad

Fue el mismo conductor del espacio televisivo el que confesó al sorprendido actor -quien está comprometido con Jennifer Aniston- que la parte femenina de su equipo de trabajo estaba obsesionada con una escena donde Theroux llevaba tres pares de calzoncillos que agrandaban notablemente la proporción de sus zonas íntimas.

"¡No sé cómo contestar a esa pregunta!", respondió Theroux, que no se esperaba que el presentador le replicara divertido: "Es que realmente no te estoy preguntando nada, ¡te estoy felicitando!".

No es la primera vez que sale a la luz la prominencia de los atributos masculinos del actor estadounidense puesto que hace unas semanas era su propia compañera de reparto en 'The Leftovers', la actriz Liv Tyler, quien reconocía la magnitud de esa delicada parte de la anatomía de Theroux.

"Había un bulto bastante grande en sus pantalones de chándal, por toda esa zona. Me distraía enormemente. Era como, 'no puedo evitar mirar ahí'", confesaba en el programa 'Watch What Happens Live!'.