Justin Bieber y Liam Payne se divierten juntos en Londres

Los cantantes Justin Bieber y Liam Payne pusieron anoche de manifiesto durante la premiere en Londres del documental sobre la vida del campeón olímpico Usain Bolt, 'I Am Bolt', que no existe ningún tipo de rivalidad entre ídolos adolescentes más allá de las listas de éxitos, ya que además de aparecer juntos en el citado evento, ambos tuvieron la oportunidad de disfrutar juntos de una exclusiva fiesta que tuvo lugar poco después en el club Tape de la capital británica.

Aunque no hay demasiadas pruebas gráficas de lo acontecido en el interior de la discoteca, los paparazzi pudieron captar a los dos jóvenes saliendo por separado del local visiblemente afectados por el cansancio tras varias horas en las que aprovecharon al máximo su rato de ocio. No obstante, la falta de sueño no impidió al canadiense acudir a sus respectivas redes sociales para hacer balance de una noche tan especial.

A la espera de que Liam se anime a compartir con los internautas las sensaciones que le dejó su presencia en el evento, ya que su última publicación de Instagram hace referencia a su entusiasmo ante la idea de ver en primicia el documental de Bolt, Justin no tardó en publicar en sus redes un vídeo en el que aparecía posando con el velocista jamaicano y haciendo divertidas muecas ante la cámara.

Además de Justin Bieber y Liam Payne, al estreno de la película que tuvo lugar en el centro de la ciudad del Támesis acudieron también la cantante Geri Horner, el humorista Jimmy Carr y el también campeón olímpico Mo Farah, entre otros muchos rostros conocidos.