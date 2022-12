Justin Bieber vuelve a sacar su lado más colérico

El ídolo adolescente podría tener un nuevo incidente que añadir a su larga lista de escándalos públicos, siempre que la policía de Los Ángeles certifique que el cantante canadiense trató de arrebatar un teléfono móvil de las manos de su legítima dueña durante una polémica visita a un recinto de minigolf en California.

Como publica el portal de noticias TMZ, las autoridades del condado de Los Ángeles ya están investigando un altercado que, según el testimonio de la presunta víctima, comenzó cuando Justin Bieber se acercó a ella para reprenderla por intentar fotografiarle mientras jugaba unos hoyos con sus amigos. Tras pedirle que le entregara el dispositivo para poder borrar personalmente las imágenes, el intérprete trató de apropiarse de él directamente ante la negativa de su propietaria, dando lugar así a un forcejeo entre ambos.

"Mi hija y yo solo queríamos saludar [a Justin] y por eso nos acercamos. Tenía el móvil en la mano, pero en ningún momento estaba tratando de utilizar la cámara", reveló la afectada al citado medio, antes de reproducir las palabras exactas que, de acuerdo con su versión, le espetó el polémico astro del pop. "Te estás humillando a ti misma delante de tu hija. ¿Por qué no os largáis las dos de una vez y me dejáis en paz?", añadió la mujer al mismo medio, asegurando después que Justin consiguió tener el teléfono en sus manos durante unos segundos, pero que no pudo acceder al contenido al estar bloqueado.

Horas después de que se produjera el llamativo episodio, el departamento de policía del condado de Los Ángeles confirmó al diario Huffington Post que había iniciado una investigación para esclarecer los hechos, sin que por el momento hubiera detenidos o la intención de realizar algún arresto. Como explicó la agente Rosario Herrera al mismo portal de noticias, las pesquisas todavía se encuentran en un estado "demasiado preliminar" como para poder explicar con certeza lo ocurrido.