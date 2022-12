Justin Bieber quiere reconciliarse con sus fans

El cantante Justin Bieber parece querer dejar atrás su turbulento pasado, al menos en lo que a su relación con sus fans se refiere. Por esa razón, no lo dudó a la hora de trepar la verja que rodeaba el estudio de grabación donde se encontraba trabajando el pasado martes para satisfacer los deseos de sus admiradores, quienes le demandaron numerosas fotos y autógrafos, a los que el canadiense respondió generosamente, llegando incluso a dar un beso a una afortunada.

Bieber también respondió a las peticiones de los fotógrafos, pero dejó muy claras sus intenciones: "Solo quiero saludar a mis fans".

El joven canadiense pretendería con este gesto comenzar a ser "mejor persona", tras los avatares policiales de los últimos meses, en los que se ha visto bajo arresto por conducir bajo la influencia de sustancias, además de protagonizar varios altercados con transeúntes cuya intención era fotografiarse con él.

Otro de los pasos que ha dado Bieber en su camino para recuperar la buena imagen perdida fue el de donar 545 000 dólares para la investigación contra el SIDA en la reciente gala de amfAR celebrada en Antibes (Francia) la semana pasada, lo que refrendaba el mensaje que dedicó en Twitter a sus fans.

"Mi madre me educó para ser amable con los demás. Me juzgan, me acosan, y trato de permanecer tranquilo. A veces no es fácil. Pero seguimos intentándolo. Trataré de continuar siendo el hombre que mi madre me enseñó a ser. Me encanta la gente y trataré de estar tranquilo, incluso cuando las cosas no sean justas. No os creáis los rumores", escribió.