Justin Bieber ofrece disculpas por su actitud y comentarios racistas

El polémico Justin Bieber no está teniendo precisamente el mes más tranquilo de su vida, ya que en menos de una semana se han filtrado dos grabaciones en las que aparece haciendo todo tipo de ofensivas referencias a la raza negra y, además, bromeando sobre la posibilidad de unirse a un movimiento tan denostado como el del Ku Klux Klan. Pero lo cierto es que, lejos de aislarse del mundo para dejar que pase la tormenta mediática, el canadiense no ha dudado en afrontar de cara los problemas y reconocer públicamente que necesita "responsabilizarse" personalmente de sus actos.

"Creo que he llegado a un punto de mi vida en el que necesito responsabilizarme de mis actos, sean presentes o pasados, y decir claramente que siento haber cometido tantos errores, algunos de ellos tremendamente estúpidos. Tengo la impresión de que esto es lo más complicado que he tenido que hacer en toda mi carrera, reflexionar largo y tendido sobre mi conducta y admitir delante de todo el mundo que me arrepiento de mis fallos y que no quiero que se repitan", se sinceró el artista en conversación con el diario The Sun.

Sin embargo, el ídolo juvenil está tratando por el momento de no dejarse ver en público y eso explica que actualmente se encuentre disfrutando de unas placenteras vacaciones en un lujoso complejo turístico mexicano, aunque eso no ha sido un obstáculo para que -junto con sus representantes- el cantante emitiera todo tipo de mensajes que ponen de manifiesto que la controversia racista en la que se ha visto involucrado no tiene nada que ver con su verdadera personalidad.

"No quiero que los jóvenes de 14 años que escuchan mis canciones y vienen a mis conciertos sigan el ejemplo tan nocivo que sale de estos vídeos, sobre todo porque no se corresponde con mi forma de pensar ni con la forma en que me comporto con los demás. No acepto el racismo ni la discriminación de las personas por su origen étnico, adoro a todos mis fans vengan de donde vengan, y eso es lo que de verdad trato de expresar con mi música. Siento de verdad haber decepcionado a mis seguidores", confesó el arrepentido Bieber.

