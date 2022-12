Justin Bieber mantiene una relación 'increíble' con Dios

Aunque el joven cantante Justin Bieber no se define como una persona religiosa, reconoce que su relación con Dios le ha ayudado a no perder la esperanza ni en los momentos más complicados.

"No soy religioso y tampoco creo que haya descifrado nada importante, por eso pido ayuda a Dios, para que ayude en aquello que no puedo hacer por mí mismo. Desarrollar mi relación con Dios ha sido lo más increíble que me ha pasado, saber que no estoy solo y que no tengo que vivir con miedo", escribió Justin en su cuenta de Instagram junto a un verso del Salmo 43: "Júzgame, Dios mío, y defiende mi causa frente a una nación impía. Líbrame de gente impía y engañosa".

Justin ha querido dejar claro que su intención no es imponer su fe en sus 28.4 millones de seguidores.

"No quiero que sintáis que estoy imponiéndoos algo, solo quiero compartir las noticias de las cosas buenas que me están pasando en mi vida", matizó.

Estas declaraciones parecen confirmar que la relación de Justin con la religión se ha enfriado ligeramente con el paso del tiempo, ya que hace cinco años aseguraba rezar varias veces al día y leer la biblia cada noche.

"Rezo dos o tres veces al día. Cuando me despierto, le doy las gracias por todas mis bendiciones. Le doy las gracias por haberme puesto en esta posición. Al final del día siempre cojo mi biblia. Mi tutor, que me da clases en casa, es cristiano y juntos revisamos versículos de la biblia. Es algo que me ayuda a mantener los pies en el suelo", aseguraba Justin al periódico The Guardian en una entrevista de 2010.