Justin Bieber está obsesionado con el éxito de su nuevo álbum

A Justin Bieber le está costando dar los toques finales al que será su nuevo álbum -que saldrá a la venta el próximo 28 de agosto- porque está desesperado por impresionar a su legión de fans.

Publicidad

"He estado trabajando mucho en el estudio, intentando sacar un sonido consistente, un sonido coherente. Le doy muchas vueltas en mi cabeza y me deprimo un poco porque realmente quiero que salga bien. Quiero que a la gente le encante. Quiero inspirar a la gente y a veces me pregunto: '¿Es esto lo suficientemente bueno? ¿Es esta la dirección por la que quiero ir? Tuve una dura semana la semana pasada. Le doy muchas vueltas y a veces no quiero salir de la cama", confesó el cantante en 'On Air with Ryan Seacrest'.

El canadiense además ha desvelado el significado de su nuevo single 'What Do You Mean' -producido por DJ Skrillex-, que trata sobre cómo el sexo opuesto puede llegar a ser "impredecible".

"Bueno, las chicas a veces son impredecibles. Dicen algo y quieren decir otra cosa. Así que, ¿qué quieres decir? No lo sé, la verdad, ¡por eso pregunto!", explicó Justin.

Publicidad