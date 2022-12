Justin Bieber disfruta de una velada romántica con una modelo

El cantante canadiense fue fotografiado recogiendo en coche a la modelo Ashley Moore momentos antes de acudir al restaurante Bouchon de Beverly Hills, donde ambos degustaron la gastronomía tradicional francesa. Para impresionar a la que podría ser su nueva conquista, Bieber acudió a la residencia de la joven maniquí a bordo de su exclusivo Ferrari azul.

Sin embargo, esta no es la primera ocasión en la que se ha podido ver al artista en compañía de la joven modelo ya que también se les pudo ver juntos el día de Año Nuevo, habiendo sido su amigo Lil Twist el causante de que se conocieran, según informó el periódico Daily Mail.

En una entrevista previa, la modelo explicaba que su carrera en el mundo de la moda --que comenzó hace apenas seis meses-- le mantenía "muy ocupada", lo que no le impedía aprovechar al máximo su tiempo libre.

"Voy a menudo a surfear, me encanta la playa. Suelo ir constantemente. También me encanta escribir. Voy al gimnasio de la Universidad de California [en su campus de Los Ángeles] (UCLA) de vez en cuando pero solo a jugar al baloncesto. La verdad es que mi carrera como modelo me mantiene muy ocupada", explicó en una entrevista al blog de moda Miss KL.

Las fotografías de la pareja podrían poner fin a las especulaciones sobre el deseo de Bieber de retomar la relación con su expareja Selena Gomez, a quien sorprendió presentándose en la fiesta celebrada en Malibú por su 21 cumpleaños mientras se encontraba todavía inmerso en su gira 'Believe'.



Por: Bang Showbiz