Justin Bieber busca ayuda espiritual

El polémico cantante Justin Bieber dedicó buena parte del sábado pasado a buscar por toda la ciudad de Nueva York una piscina privada en la que realizar un peculiar "ritual de limpieza" que, según predican los miembros de la popular iglesia Hillsong -fundada en Australia y conocida por sus grandes espectáculos audiovisuales-, es vital para llevar una vida cristiana intachable y alejada del pecado.

"Justin y su equipo estuvieron buscando una propiedad con piscina que estuviera disponible solo para ellos, ya que necesitaba purificarse a través de un ritual parecido al bautismo que suelen practicar los miembros de la iglesia Hillsong. Pero no tuvieron suerte y tuvieron que posponer la ceremonia hasta otro momento, lo que no le ha desanimado a la hora de buscar la paz interior", reveló una fuente al diario The New York Post.

El deseo de curar su alma y su propósito de redimirse de sus pecados podría explicarse por el sinfín de escándalos protagonizados por el ídolo juvenil en los últimos tiempos, una serie de polémicas relacionadas con la supuesta agresión al conductor de una limusina en Toronto, su reciente detención por conducir en Miami bajo los efectos del alcohol e incluso con los encontronazos que ha mantenido con sus vecinos de Calabasas (California).

Sin embargo, las inquietudes espirituales del artista canadiense no han surgido precisamente ahora, teniendo en cuenta que Justin fue bautizado de niño, que es un miembro activo de la iglesia protestante y que suele hacer constantes referencias a Dios en los mensajes de Twitter que dirige a sus seguidores.

"Justin ha empezado a tomarse mucho más en serio los preceptos de la fe cristiana ahora que está metido en tantos líos, y está convencido de que su arrepentimiento y su devoción religiosa le ayudará a superar esta difícil etapa. La verdad es que necesita tomarse un descanso y encontrarse a sí mismo", añadió otro confidente al mismo medio.

Por: Bang Showbiz