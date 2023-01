Justin Baldoni no permite que su fama interfiera en su papel de padre

Aunque el actor Justin Baldoni está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera gracias al éxito que le ha reportado su papel de Rafael Solano en la serie 'Jane the Virgin', no está dispuesto a permitir que su profesión le haga perderse los primeros meses de vida de su hija Maiya, que nació el pasado mes de junio fruto de su matrimonio con la actriz Emily Foxler. Así que la solución que ha encontrado el intérprete es llevarse a su pequeña consigo cada vez que tiene que viajar por motivos de trabajo.

"La paternidad es lo mejor que me ha pasado nunca, a excepción de mi mujer. Ha sido un viaje increíble. Maiya viene conmigo a todas partes, es parte del trato. Dirijo un par de compañías y también me dedico a la actuación, así que mi mujer y mi hija me acompañan a tantas cosas como pueden. Trabajo por ellas y también por el bien del mundo, pero mi motor es la familia. Pasar tiempo de calidad con ellas es lo más importante para mí", confesó el intérprete en una entrevista a la revista BELLO.

Publicidad

Además de su hija y su mujer, una de las mujeres con las que más tiempo ha pasado últimamente Justin es con su compañera de reparto Gina Rodriguez, con quien tiene una fuerte química "nada sexual" gracias al interés que ambos comparten por mejorar el mundo a través de su fama.

"Gina y yo tenemos mucho en común. Resulta muy interesante que nos hayan puesto juntos en esta locura de serie. Cuando nos conocimos hubo una química instantánea entre nosotros, pero no fue para nada sexual. Ni siquiera estaba necesariamente ligado a la actuación, estaba más relacionado con lo que sabíamos que podíamos hacer al margen de ella. Creo que los dos creemos en eso. Es muy agradable trabajar con alguien que realmente quiere hacer el bien utilizando la plataforma de su fama".